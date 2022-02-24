Власти ФРГ заявили о невозможности запуска «СП-2» в ближайшей перспективе

Берлин, 24 февраля. Запуск трубопровода «Северного потока — 2» в эксплуатацию невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Такое заявление сделали в Минэкономики Германии.

Берлин ранее принял решение о заморозке российского проекта «СП-2». Такие меры были приняты немецкими властями после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Отказ от «Северного потока — 2» — это выстрел Германии себе в голову. Такое мнение высказал немецкий предприниматель, экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.