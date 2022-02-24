Путин назвал тщетными попытки России договориться о нерасширении НАТО

Москва, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что усилия Москвы, направленные на обеспечение нерасширения НАТО, оказались тщетными. Об этом он заявил в обращении к гражданам.

Как отметил лидер страны, Россия после распада Советского союза была готова честно работать с США в условиях одностороннего разоружения. Однако, по его словам, крупнейшее государство пытались «добить и разрушить окончательно». Он также напомнил о поддержке сепаратистов со стороны Запада.

«Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем», — подчеркнул Путин.

Ранее Европейский союз объявил о введении санкций в отношении почти 400 граждан РФ. Ограничения, в частности, коснулись министра обороны страны Сергея Шойгу и официального представителя МИД Марии Захаровой.