Муж-итальянец певицы Сати Казановой пожаловался на хамство россиян

Москва, 24 февраля. Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова заявила, что ее супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо недоволен жизнью в России.

Казанова и Тиоццо женаты уже пятый год. Супруги после свадьбы переехали в Москву, поскольку артистка не захотела распрощаться со своей карьерой. Перебравшись в Россию на ПМЖ итальянец так и не смог до конца адаптироваться к новым реалиям.

«Ему трудно привыкнуть к хамству, в России есть этот момент, к непунктуальности, необязательности и пофигизму, который проявляют наши люди. Но самое сложное для него — это недостаток солнечных дней», — поделилась Казанова с Wday.ru.

По ее словам, Тиоццо даже считает сколько дней подряд в Москве нет солнца. Однако мужчина готов мириться с этими трудностями ради любимой женщины. Чтобы как-то развеяться, супруги стараются чаще путешествовать.

Ранее Казанова рассказала, что в ближайшем будущем она готовится эмигрировать в Италию. На родине мужа у них есть дом, пара планирует поселиться там. Большую часть своей жизни исполнительница хотела бы провести именно в Италии.