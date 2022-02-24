Депутат Госдумы Драпеко: «Все правильно. Надеемся, на Украине придут к власти нормальные люди»

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не враг украинскому народу. Напомним, утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе по просьбе руководства Донецкой и Луганской народных республик. По сообщению Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны Украины подавлены.

Считаю, что все правильно. Колонка Елены Драпеко

Я считаю, что все правильно. Считаю, что наш президент абсолютно прав, вводя такие крайние меры, хотя все это очень печально. Не хотелось бы, конечно, доводить до столкновений с братским украинским народом. И мы надеемся, что таких столкновений не будет. Об этом говорит информация, которую я уже видела в интернете, что украинские пограничники не оказывают сопротивления и что происходит бегство боевиков «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) из Одессы в сторону западных границ.

Мы надеемся, что в результате на Украине все-таки придут к власти нормальные люди, которые будут заботиться не столько о том, чтобы угодить американцам и европейцам, а начнут заботиться о собственной стране. Украина была очень богатой страной, но они продали собственные земли, разграбили свои заводы, там обнищало население.

И мне очень жаль, что пришлось принимать такие крайние меры. Думаю, что и президента это печалит — он не очень радостно объявлял об этом. Но это вынужденная мера. Мы переживем все ограничения, которые, как уже понятно, будут наложены на нас Западом. Народ наш терпелив, и я надеюсь, что мы все поддержим это решение. И надеемся на нашу армию, потому что она доказала свою эффективность, свое умение работать ограниченными средствами. И, конечно, надеемся, что не пострадает мирное население.

1 Организация запрещена на территории РФ.