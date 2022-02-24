Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 11:27
11:25
Политика
Румынский эксперт Василеску: реакция КНР на признание ЛДНР Россией неприемлема
11:24
Происшествия
Международный аэропорт Махачкалы восстановил работу после сообщений об отмене рейсов
11:24
Общество
Франция запретила полеты над Украиной и в зоне контроля двух городов России
11:23
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ заминировали территорию Авдеевского коксохимического завода
11:23
Происшествия
Два ребенка пострадали из-за схода снега с крыши дома в Татарстане
11:22
Общество
Стоят блокпосты, людей не выпускают: житель Одессы рассказал о ситуации в городе
11:18
Армия
Глава ЛНР Пасечник обещал амнистию всем сложившим оружием солдатам ВСУ
11:17
Политика
Правительство Молдавии планирует ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
11:15
Общество
Мэр дагестанского Каспийска заявил, что Россия не отдаст ни пяди своей земли
11:11
Общество
Более 750 россиян с коронавирусом скончались за сутки
Все новости

Депутат Госдумы Драпеко: «Все правильно. Надеемся, на Украине придут к власти нормальные люди»

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 11:07
Политика
Депутат Госдумы Драпеко: «Все правильно. Надеемся, на Украине придут к власти нормальные люди»
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не враг украинскому народу. Напомним, утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе по просьбе руководства Донецкой и Луганской народных республик. По сообщению Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны Украины подавлены.

Считаю, что все правильно. Колонка Елены Драпеко

Я считаю, что все правильно. Считаю, что наш президент абсолютно прав, вводя такие крайние меры, хотя все это очень печально. Не хотелось бы, конечно, доводить до столкновений с братским украинским народом. И мы надеемся, что таких столкновений не будет. Об этом говорит информация, которую я уже видела в интернете, что украинские пограничники не оказывают сопротивления и что происходит бегство боевиков «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) из Одессы в сторону западных границ.

Мы надеемся, что в результате на Украине все-таки придут к власти нормальные люди, которые будут заботиться не столько о том, чтобы угодить американцам и европейцам, а начнут заботиться о собственной стране. Украина была очень богатой страной, но они продали собственные земли, разграбили свои заводы, там обнищало население.

И мне очень жаль, что пришлось принимать такие крайние меры. Думаю, что и президента это печалит — он не очень радостно объявлял об этом. Но это вынужденная мера. Мы переживем все ограничения, которые, как уже понятно, будут наложены на нас Западом. Народ наш терпелив, и я надеюсь, что мы все поддержим это решение. И надеемся на нашу армию, потому что она доказала свою эффективность, свое умение работать ограниченными средствами. И, конечно, надеемся, что не пострадает мирное население.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Госдумы Драпеко: «Все правильно. Надеемся, на Украине придут к власти нормальные люди»
россия донбасс украина елена драпеко операция в донбассе
Комментировать