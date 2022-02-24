Ответственные стороны: к чему привел радикальный подход Киева к Донбассу и подстрекательство США

Россия начала военную спецоперацию, нацеленную на демилитаризацию украинского режима. В условиях, когда все это время Украина отказывалась выполнять Минские соглашения и использовала радикальный подход к конфликту в Донбассе, эскалация была неизбежна. Поэтому Киев является одной из ответственных сторон. Об этом в беседе с ФАН сказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

По словам политолога, большая часть заявлений по событиям вокруг Донбасса решала скорее задачи информационной войны и не была направлена на установление истины. МИД Украины заявлял, что у официального Киева нет планов наступать на Донбасс, но увеличение численности украинской группировки на границе с ДНР и ЛНР говорит об обратном. Российская сторона заявляет, что речь идет о группировке численностью 53 тысячи украинских военных при поддержке тяжелой техники и систем залпового огня.

«Если обратить внимание на заявления украинской стороны за последние годы, то подход к Донбассу был максимально радикальным и милитаризированным. Минские соглашения объявлялись пророссийским документом, которые Киев не собирается исполнять. В украинском обществе пропагандировались реваншистские настроения о скорейшем возвращении региона под контроль Киева. Такие настроения нельзя назвать конструктивными и направленными на дипломатическое решение конфликта. Киев является одной из ответственных сторон в нынешней эскалации», — сказал политолог.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Валяев напомнил про историю с использованием украинскими военными дронов Bayraktar в Донбассе. Тогда эти действия раскритиковала Германия, так как использовать БПЛА, согласно Минским соглашениям, могли только наблюдатели ОБСЕ. Поэтому изначально было понятно, что поставки вооружений Украине не могут не привести к повышению градуса в регионе. Однако западные страны, особенно американцы, потратили много денег на повышение эффективности ВСУ. А после этого политики США делали популистские и подстрекательские заявления, что украинская армия настолько сильна, что может противостоять России. Такой линии придерживался, например, бывший посол США в России Майкл Макфол. Как сказал политолог, бывший посол, близкий сейчас к администрации Байдена, участвовал в информационной кампании, направленной на эскалацию обстановки в регионе. Но отношение к ситуации вокруг Украины среди западных союзников нельзя назвать однозначным.

«Стоит отметить, что Франция и Германия показывали большую зрелость в подходе к донбасскому конфликту, чем США: эти страны старались к реальной демилитаризации и деэскалации. Берлин не боялся критиковать Киев за его авантюрное поведение на линии разграничения, Вашингтон же в свою очередь никогда не позволял себе критиковать украинское руководство. После позиции России, которая признала ЛНР и ДНР независимыми странами, Германия и Франция потеряли основания для соблюдения паритета в конфликте», — сказал Валяев.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю нервозность обстановки, эти страны могут все же остаться стороной, которая будет стараться вернуть конфликт в дипломатическое русло.

Тем временем советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что населенные пункты Счастье и Станица Луганская перешли под контроль военнослужащих республики.