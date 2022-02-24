Глава МИД Германии Бербок заявила о солидарности с Украиной

Берлин, 24 февраля. Мировое сообщество «не забудет» России военные действия в Донбассе. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Дипломат распорядилась созвать заседание кризисного штаба в МИД в связи с ситуацией на Украине.

«Нападая на Украину, Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет России этот позорный день. Мы будем реагировать вместе с нашими партнерами. Вся наша солидарность с Украиной», — сказала Анналена Бербок.

О начале специальной военной операции Москвы в отношении Украины стало известно 24 февраля. Ее проведение объявил президент России Владимир Путин, который подчеркнул: его страна не стремится оккупировать украинские территории.