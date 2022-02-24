Матч баскетбольных сборных России и Нидерландов в Перми оказался под угрозой срыва

Пермь, 24 февраля. Матч мужских баскетбольных сборных России и Нидерландов в рамках квалификации к ЧМ-2023 могут перенести.

Игра квалификационного турнира к планетарному первенству 2023 года между мужскими сборными России и Нидерландов по баскетболу, которая должна состояться в Перми 24 февраля, может быть отменена. Соответствующую информацию представили журналисты телеканала «Матч ТВ». В Федерации баскетбола России (ФБР) пока не комментировали ситуацию.

Матч должен пройти на площадке пермского "УДС Молот имени Виктора Лебедева". В состав сборной России, которая с двумя победами возглавляет турнирную таблицу группы H, на предстоящую игру включили 12 игроков. Уже 27 февраля национальные команды должны провести ответный матч в Нидерландах, который также находится под угрозой срыва.