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Матч баскетбольных сборных России и Нидерландов в Перми оказался под угрозой срыва

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 10:43
Спорт
Матч баскетбольных сборных России и Нидерландов в Перми оказался под угрозой срыва
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Пермь, 24 февраля. Матч мужских баскетбольных сборных России и Нидерландов в рамках квалификации к ЧМ-2023 могут перенести.

Игра квалификационного турнира к планетарному первенству 2023 года между мужскими сборными России и Нидерландов по баскетболу, которая должна состояться в Перми 24 февраля, может быть отменена. Соответствующую информацию представили журналисты телеканала «Матч ТВ». В Федерации баскетбола России (ФБР) пока не комментировали ситуацию.

Матч должен пройти на площадке пермского "УДС Молот имени Виктора Лебедева". В состав сборной России, которая с двумя победами возглавляет турнирную таблицу группы H, на предстоящую игру включили 12 игроков. Уже 27 февраля национальные команды должны провести ответный матч в Нидерландах, который также находится под угрозой срыва.

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