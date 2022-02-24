Великобритания рекомендует своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины

Лондон, 24 февраля. Некоторые страны посоветовали своим авиакомпаниям игнорировать воздушное пространство Украины. В их числе оказались США, Италия, Канада, Франция и Великобритания.

Соответствующие рекомендации обусловлены ситуацией на Украине. Существует риск для гражданской авиации, заявили представители вышеперечисленных государств. На прошлой неделе украинские авиакомпании сообщили о проблемах со страхованием рейсов, так как иностранные перевозчики стали избегать воздушного пространства страны.

Известно, что аэропорты Запорожья и Херсона закрыты на посадку и вылет. Россия ранее закрыла границу с украинской стороной для гражданской авиации.