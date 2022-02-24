В МИД Китая призвали не допустить обострения ситуации на Украине

Пекин, 24 февраля. Власти Китая внимательно следят за происходящим на Украине. Об этом сообщили в МИД страны.

Представители внешнеполитического ведомства КНР выступили против ухудшения ситуации на Украине. Дипломаты призвали не допустить обострения сложившегося положения.

Ранее в китайском МИД высказались о волне антироссийских санкций Запада. Официальный представитель министерства Хуа Чуньин отметила, что Пекин не поддерживает односторонние ограничения в отношении Москвы. Такие рестрикции являются незаконными, добавили в ведомстве.