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В МИД Китая призвали не допустить обострения ситуации на Украине

Политика
В МИД Китая призвали не допустить обострения ситуации на Украине
wikipedia.org  /  WhisperToMe / CC0

Пекин, 24 февраля. Власти Китая внимательно следят за происходящим на Украине. Об этом сообщили в МИД страны.

Представители внешнеполитического ведомства КНР выступили против ухудшения ситуации на Украине. Дипломаты призвали не допустить обострения сложившегося положения.

Ранее в китайском МИД высказались о волне антироссийских санкций Запада. Официальный представитель министерства Хуа Чуньин отметила, что Пекин не поддерживает односторонние ограничения в отношении Москвы. Такие рестрикции являются незаконными, добавили в ведомстве.

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