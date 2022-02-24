Обокравшему пациентку COVID-госпиталя в Набережных Челнах злоумышленнику дали год колонии

Набережные Челны, 24 февраля. Злоумышленник обворовал спящую пациентку COVID-госпиталя в Набережных Челнах. Он был задержан и осужден.

Исходя из материалов следствия известно, что преступление произошло в приемном отделении горбольницы №5, сообщает издание «KAZANFIRST». Вор стащил мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей из кармана куртки спавшей пациентки. После чего он сразу покинул медучреждение. Преступник был арестован и осужден горсудом. Фигурант получил год колонии строгого режима. Решение суда вступило в силу.

Ранее ФАН информировал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе, который был четыре раз судим за преступления. При себе у Александра Бабанова, известного как Бабан, был боевой пистолет.