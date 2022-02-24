Газовые котировки выросли до 1400 долларов за тысячу «кубов»

Москва, 24 февраля. Спотовая цена газа в Европе превысила на хабе TTF 1400 долларов за тысячу кубометров. Это является максимальным значением с начала октября, когда стоимость взлетала почти до 2000 долларов за тысячу «кубов».

В начале текущей недели цены начали расти в связи с комментариями новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода «Северный поток — 2». Сертификация российского проекта была заморожена в связи с признанием Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Нефтяные котировки также демонстрируют рост. Цена нефти марки Brent достигла 103 доллара за баррель впервые с осени 2014 года.