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Лента
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Газовые котировки выросли до 1400 долларов за тысячу «кубов»

Экономика
Газовые котировки выросли до 1400 долларов за тысячу «кубов»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 февраля. Спотовая цена газа в Европе превысила на хабе TTF 1400 долларов за тысячу кубометров. Это является максимальным значением с начала октября, когда стоимость взлетала почти до 2000 долларов за тысячу «кубов».

В начале текущей недели цены начали расти в связи с комментариями новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода «Северный поток — 2». Сертификация российского проекта была заморожена в связи с признанием Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Нефтяные котировки также демонстрируют рост. Цена нефти марки Brent достигла 103 доллара за баррель впервые с осени 2014 года.

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