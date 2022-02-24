«Победа» автоматически оформляет возврат денег пассажирам отменяемых рейсов

Москва, 24 февраля. Компания «Победа» сообщила, что автоматически оформляет возврат денежных средств клиентам отменяемых рейсов.

Ряд аэропортов на юге России приостановил свою деятельность. Росавиация рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим не прибывать в воздушные гавани. Перевозчик «Победа» автоматически оформляет возврат денег клиентам, сообщили в компании.

Другие авиакомпании тоже приостанавливают полеты. Ранее из аэропорта Сочи отменили пять рейсов в направлении Москвы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» и один в Ростов-на-Дону перевозчика «Азимут».