Александр Овечкин стал обладателем уникального рекорда НХЛ

Вашингтон, 24 февраля. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, кому удалось в 16 сезонах забросить не менее 30 шайб в составе одного клуба

Капитан «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ забросил одну из шайб в ворота «Нэшвилла» (4:1). Для 36-летнего хоккеиста этот гол стал уже 31-м в сезоне 2021/2022. В прошлом сезоне Овечкин впервые в своей карьере не смог добраться до 30 заброшенных шайб, остановившись на отметке в 24 гола. Российский снайпер, на данный момент, занимает седьмое место в списке бомбардиров, имея в своем активе 62 очка.

Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в мексиканском Акапулько. Россиянин одолел испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2.