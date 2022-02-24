Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 11:26
11:25
Политика
Румынский эксперт Василеску: реакция КНР на признание ЛДНР Россией неприемлема
11:24
Происшествия
Международный аэропорт Махачкалы восстановил работу после сообщений об отмене рейсов
11:24
Общество
Франция запретила полеты над Украиной и в зоне контроля двух городов России
11:23
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ заминировали территорию Авдеевского коксохимического завода
11:23
Происшествия
Два ребенка пострадали из-за схода снега с крыши дома в Татарстане
11:22
Общество
Стоят блокпосты, людей не выпускают: житель Одессы рассказал о ситуации в городе
11:18
Армия
Глава ЛНР Пасечник обещал амнистию всем сложившим оружием солдатам ВСУ
11:17
Политика
Правительство Молдавии планирует ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
11:15
Общество
Мэр дагестанского Каспийска заявил, что Россия не отдаст ни пяди своей земли
11:11
Общество
Более 750 россиян с коронавирусом скончались за сутки
Все новости

Александр Овечкин стал обладателем уникального рекорда НХЛ

Спорт
Александр Овечкин стал обладателем уникального рекорда НХЛ
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 24 февраля. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, кому удалось в 16 сезонах забросить не менее 30 шайб в составе одного клуба

Капитан «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ забросил одну из шайб в ворота «Нэшвилла» (4:1). Для 36-летнего хоккеиста этот гол стал уже 31-м в сезоне 2021/2022. В прошлом сезоне Овечкин впервые в своей карьере не смог добраться до 30 заброшенных шайб, остановившись на отметке в 24 гола. Российский снайпер, на данный момент, занимает седьмое место в списке бомбардиров, имея в своем активе 62 очка.

Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в мексиканском Акапулько. Россиянин одолел испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Александр Овечкин стал обладателем уникального рекорда НХЛ
Александр Овечкин хоккей вашингтон рекорд
Комментировать