Зеленский потребовал от мировых лидеров ввести санкции против Путина

Киев, 24 февраля. Мировые лидеры должны ввести санкции против президента России Владимира Путина. С таким призывом выступил украинский глава Владимир Зеленский.

Требование политика связано с началом военной операции России в Донбассе. В обращении к украинцам Зеленский призвал их не поддаваться панике.

«Собираем мировых лидеров, задействуем все возможные санкции против Путина», — добавил президент.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины для защиты Луганской и Донецкой народных республик. Он подчеркивал, что Москва не планирует оккупировать территории соседнего государства.