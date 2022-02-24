Глобальный сбой произошел в Telegram

Москва, 24 февраля. Пользователи Telegram массово жалуются на работу мессенджера. Данные о глобальные сбое приложения представил Downdetector.

Проблемы с доступом к Telegram стали появляться еще рано утром. Но своего пика сбой достиг около 10:00 по московскому времени.

Согласно данным Downdetector, чаще всего пользователи сталкивались с проблемами подключения сервера (39%), с работой приложения (33%) и получением сообщений (28%). Что стало причиной сбоя, не сообщается. Руководство Telegram пока не комментировало ситуацию.

На днях пользователи жаловались на неполадки в работе Telegram. Было зафиксировано около 500 сообщений о некорректной работе сервиса.