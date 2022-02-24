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Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс родила первенца

Общество
Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс родила первенца
Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница»

Лос-Анджелес, 24 февраля. Обладательница «Оскара» голливудская актриса Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой в 31 год. Она родила малыша от супруга Кука Марони.

Роды Лоуренс проходили в одном из медицинских учреждений Лос-Анджелеса. Актриса не сообщила ни пола, ни точной даты рождения ребенка, передает TMZ.

Звезда франшизы «Голодные игры» в 2019 году вышла замуж за арт-дилера Кука Марони. В сентябре 2021 года стало известно, что пара ожидает первенца.

Актриса ранее приняла участие в шоу Стивена Колберта The Late Show, где прокомментировала паузу в карьере. Лоуренс пошутила, что все это время «бесконечно занималась сексом».

«Думаю, я стала бы отличной домохозяйкой. Правда. Я устраиваю бардак, но прекрасно его убираю. Я воюю с бардаком», — добавила Лоуренс, ее цитирует «Газета.Ru».

Ранее экс-участница шоу «Танцы со звездами» Дарья Палей стала мамой во второй раз. Партнерша блогера Давида Манукяна показала фотографию новорожденного в соцсетях.

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Дженнифер Лоуренс актриса ребенок
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