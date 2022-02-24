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Новую школу построят в Истринском районе за 1,2 млрд рублей
Общество
Новую школу построят в Истринском районе за 1,2 млрд рублей
Пресс-служба Минобразования Крыма  / 

Истра, 24 февраля. Объявлен конкурс по поиску подрядчика для строительства школы в селе Павловская Слобода городского округа Истра. Стоимость работ оценивается в 1,27 млрд рублей.

Новая школа примет 1100 учеников, сообщает издание «Вести Подмосковья». Областной бюджет готов выделить на реализацию проекта до 1,27 млрд рублей. Подрядчику нужно будет за три года провести инженерные изыскания, подготовить проектные документы и провести работы по строительству образовательного учреждения. Победивший в конкурсе также поставит оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации объекта. Строительство планируется провести в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Как ранее информировал ФАН, концессионеры построят в Самарской области 10 новых школ. Сейчас проект находится на стадии подготовки земельных участков.

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