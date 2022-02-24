«Запад уничтожает свою монополию в мире»: политолог Джаралла о санкциях против России

Новые события по украинскому вопросу могут привести к серьезной мировой перестановке, в результате которой Россия обретет экономическую самостоятельность, а Запад потеряет свою монополию в современном мире. К такому выводу в беседе с ФАН пришел крымский политолог Владимир Джаралла.

По его оценке, признание независимости республик Донбасса и ввод российских войск — это закономерный результат нарастающего противостояния между Западом и Россией, давления на последнюю, а также длительного игнорирования всех обеспокоенностей Москвы по болезненной теме Киева.

«Самая главная национальная задача России — это безопасность. [Она] тесно связана с украинским вопросом и требовала своего разрешения, что и произошло на наших глазах. Ситуация тяжелая. Большинство людей относится с опаской. Но тем не менее заметно, что большинство населения России понимает, что другого выхода у нас не остается», — заявил Джаралла.

Он также отметил, что санкции Запада начинают носить личностный характер, это напоминает войну против представителей российской элиты и может привести к важной исторической перемене — потере экономического контроля над Россией.

«Сейчас мы видим, что санкции болезненно бьют по экономическим состояниям, но при этом они ликвидируют ту самую зависимость, которая была установлена в 90-е годы. И Россия обретает самостоятельность в построении новой экономики. Одновременно подобными санкциями Запад уничтожает свою монополию в современном мире. [...] Вся система построена на том, что от нее зависели все, отключение от этой системы означало крах страны. В отношении столь грандиозной страны, как Россия, подобное отключение означает ликвидацию самой системы. Начинается экономическая перестройка Запада. Тем самым мы находимся не в локальном конфликте, а в моменте, когда идет серьезнейшая перестановка в мире, которая определит жизнь следующего поколения», — считает политолог.

Он также добавил, что в отношении жителей Донбасса решение видится в установлении административных границ. К сожалению, без кризиса в таких ситуациях не обойдется.

«Единение вокруг фигуры президента и этих задач — единственный возможный путь для гражданина России, однако он должен быть взаимным. И тогда мы снова сможем увидеть тот прогресс и настоящее чудо — воодушевление, которое охватывало нашу страну восемь лет назад. В этот момент единение общества не просто необходимо, это путь к выживанию. Оно подразумевает диалог между властью и обществом, который в последние годы был проблематичен», — добавил собеседник ФАН.

Украинский журналист, телеведущий, блогер, депутат Верховной рады Украины IX созыва, ранее член партии «Слуга народа» Александр Дубинский выступил с заявлением, что введение чрезвычайного положения в Киеве показывает, что власти страны не знают, чем ответить России на признание ДНР и ЛНР.