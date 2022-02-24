Военкор Сладков из Донецка сообщил о ситуации в городе

Донецк, 24 февраля. Специальный военный корреспондент Федерального агентства новостей Александр Сладков проехал по Донецку и сообщил ситуацию в городе.

По словам военкора, в Донецке на данный момент спокойно, нет суеты. Люди идут на работу, занимаются своими делами, на дорогах трафик умеренный, нет ажиотажа около больниц и заправок. Сладков охарактеризовал ситуацию как «напряженное спокойствие». Он отметил, что жители Донбасса уже привыкли к такому состоянию.

«Пока спокойно, питаемся сообщениями своих друзей-военных. Все управляемо и четко, нет такого, чтобы посты милиции везде. Люди идут на работу» — заявил военкор ФАН.

Ранее Сладков сообщал, что в Донецке работает интернет и мобильная связь. При этом в нескольких десятках километров от города идет стрельба.

Президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции. По его словам, ответственность за кровопролитие будет лежать на украинском режиме.