Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Акапулько

Акапулько, 24 февраля. Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Мексике.

Даниил Медведев обыграл испанского теннисиста Пабло Андухара в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Акапулько. Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась победой второй ракетки мира со счетом 6:1, 6:2, пишет RT. За это время лидер мужской сборной России по теннису семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брей-пойнта. В четвертьфинальном матче турнира в Акапулько Медведев сыграет с японцем Йосихито Нисиокой, который победил 16-ю ракетку мира Тейлора Фритца из США.

Ранее турнир серии ATP был перенесен из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба организации.