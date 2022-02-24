Населенные пункты Счастье и Станица Луганская перешли под контроль Народный милиции ЛНР

Луганск, 24 февраля. Населенные пункты Счастье и Станица Луганская перешли под контроль военнослужащих ЛНР. Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

В четверг утром в Донбассе стартовала спецоперация ВС РФ. Вместе с тем бои между подразделениями Вооруженных сил Украины с военнослужащими ЛДНР начались по всей линии соприкосновения. Уже утром представитель МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил об освобождении населенных пунктов Счастье и Станица Луганская от ВСУ.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что начала артиллерийскую подготовку и операцию по освобождению временно оккупированной украинскими войсками территории.