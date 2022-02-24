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США решили временно прекратить предоставление консульских услуг во Львове

Политика
США решили временно прекратить предоставление консульских услуг во Львове
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Вашингтон, 24 февраля. США прекратили предоставление консульских услуг на территории Львова, сообщили в американском посольстве.

Вашингтон принял решение о приостановлении работы над консульскими услугами на территории Львова.

Напомним, что американский Госдеп сообщил о переводе дипломатов посольства США из Киева во Львов. Предполагалось, что выполнение базовых функций будет сохраняться. Согласно комментариям Вашингтона, эвакуация была предпринята «из соображений безопасности».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на перенос посольства США и назвала ситуацию «цирком».

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