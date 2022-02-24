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Депутат Госдумы Милонов о начале операции в Донбассе: «Сегодня россияне с высоко поднятой головой»
Политика
Депутат Госдумы Милонов о начале операции в Донбассе: «Сегодня россияне с высоко поднятой головой»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию вокруг Украины и Донбасса. Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. По сообщениям Минобороны РФ, военная инфраструктура вооруженных сил Украины выведена из строя.

Сегодня утром россияне гордятся своей страной. Колонка Виталия Милонова

Смотрю сейчас кадры европейского телевидения и не понимаю одного. Вспомните, что происходило в течение восьми лет со стороны Украины в отношении ДНР и ЛНР! Восемь лет украинские войска занимались тем, что пытались повально уничтожать там все, что движется!

Сейчас сообщается, что украинская военная инфраструктура повреждена. Это происходит вследствие того, что ДНР и ЛНР обратились за помощью к России, и Россия ответила, что готова их защищать. Но Украина продолжила агрессию. То есть по сути именно украинские войска предприняли акт агрессии уже против наших союзников, с которыми у нас союзные отношения. Поэтому это очень точечный, минимальный, но эффективный шаг нашей страны. И я уверен, что большинство наших сограждан, россиян, гордится нашим президентом. Сегодня утром, когда наши сограждане проснулись и все узнали, они гордятся своей страной. Сегодня россияне с высоко поднятой головой.

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