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Авиакомпания S7 отменила ближайшие рейсы в 14 российских городов

Общество
Авиакомпания S7 отменила ближайшие рейсы в 14 российских городов
s7.ru  /  АО «Авиакомпания „Сибирь“»

Москва, 24 февраля. Российская авиакомпания S7 сообщила об отмене 14 рейсов, запланированных на 24 февраля. Полеты отменены в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород и другие российские города.

Пассажирам предоставлена возможность оформить полный возврат стоимости билета. Это можно сделать в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении S7. Кроме того, можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет. Для своевременного получения новой информации о рейсах пассажирам рекомендовано смотреть онлайн-табло интересующих их аэропортов.

Росавиация ранее отменила рейсы из аэропортов на юге России до 2 марта. Всего речь идет о 12 аэропортах. Пассажирам рекомендовано избегать прибытия туда.

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