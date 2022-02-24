Авиакомпания S7 отменила ближайшие рейсы в 14 российских городов

Москва, 24 февраля. Российская авиакомпания S7 сообщила об отмене 14 рейсов, запланированных на 24 февраля. Полеты отменены в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород и другие российские города.

Пассажирам предоставлена возможность оформить полный возврат стоимости билета. Это можно сделать в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении S7. Кроме того, можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет. Для своевременного получения новой информации о рейсах пассажирам рекомендовано смотреть онлайн-табло интересующих их аэропортов.

Росавиация ранее отменила рейсы из аэропортов на юге России до 2 марта. Всего речь идет о 12 аэропортах. Пассажирам рекомендовано избегать прибытия туда.