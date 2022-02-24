Заявка на транзит российского газа через Украину увеличилась до 83,9 млн кубометров

Киев, 24 февраля. Заявка на транспортировку российского газа через Украину на четверг возросла до 83,9 миллиона кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Оператора ГТС Украины».

Фактический поток сырья через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ 22 февраля составил 50,3 млн кубометров против 50,7 и 47,7 млн «кубов» 21 и 20 февраля. Заявки на прокачку в этих точках 23 февраля свидетельствовали о возможном росте транзита до 61 млн кубометров.

Аналогичный показатель на 24 февраля оказался еще выше — 83,9 млн кубических метров. При этом отмечается, что данные обновляются и могут быть скорректированы.

Власти Украины рассчитывают совершить скачок в области добычи собственного газа и нарастить объемы до 3-5 млрд кубометров в течение ближайших трех лет. Такое заявление ранее озвучили в Офисе президента страны.