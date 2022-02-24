Росавиация внесла правку в список ограничивших авиаперелеты аэропортов

Москва, 24 февраля. Орловский аэропорт не приостанавливал работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В связи с осложнением ситуации на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены до 2 марта 2022 года. На данный момент приостановлена работа воздушных гаваней Ростова, Краснодара, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Анапы и Элисты. Аэропорт Орла включили в список ошибочно, отметили в Росавиации.

Авиационные власти РФ настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в воздушные гавани. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний необходимо уточнять на официальных сайтах.

Ранее стало известно, что на Украине остановили работу аэропорта в Запорожье. Запрет на взлет и посадку действует до 08:35 по местному времени.