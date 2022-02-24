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Банк России составил перечень финпродуктов с низкой ценностью

Экономика
Банк России составил перечень финпродуктов с низкой ценностью
pixabay.com  /  stevepb

Москва, 24 февраля. Центральный банк РФ посчитал некоторые финансовые услуги, которые предлагают кредитные организации, малоэффективными с точки зрения клиента. Список таких продуктов приводит газета «Известия».

Ценность отсутствует вовсе, либо является крайне низкой у таких продуктов, как коллективное страхование, страхование от потери багажа, страхование жизни, а также исправление кредитной истории через малые займы.

Как отмечают аналитики Центробанка, подобные финансовые продукты нацелены исключительно на прибыль организаций и не приносят фактической пользы клиентам. Кроме того, порой они могут навязываться.

Например, значение кредитного страхования жизни уменьшается в связи с тем, что есть множество исключений из области покрытия страховки. Помимо этого, часто вернуть выплаты достаточно трудно. Фирмы также часто включают в плату дополнительные риски.

Коллективные договоры страхования отличаются тем, что их стоимость обычно намного выше, чем клиентская ценность. Банку России представляется неэффективным и страхование от потери багажа — эксперты объясняют это очень низкими рисками. В подобный антирейтинг регулятора еще входит практика снижения процентной ставки за плату и исправление кредитной истории путем оформления кредитки с маленьким лимитом.

Отечественные финансовые компании значительно повысили ставки по вкладам, либо собираются принять такое решение в связи с тем, что Центробанк недавно повысил уровень ключевой ставки.

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