На парковке в Саранске загорелись машины

Саранск, 24 февраля. Сотрудники МЧС России по Мордовии оценили последствия инцидента с возгоранием нескольких автомобилей на парковке в Саранске.

По данным регионального МЧС, сообщение о неожиданном возгорании сразу нескольких машин на проспекте 70 лет Октября поступило вечером 23 февраля. Прибывшие на место инцидента пожарные службы МЧС быстро справились с огнем. Тем не менее в результате пожара повреждения получили три легковых автомобиля. Никто из граждан не пострадал, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о том, как пожарным МЧС Якутска удалось спасти из пылающего гаража шесть автомобилей. Инцидент произошел в поселке Хастатыр Алданского района на улице Комарова. На момент прибытия пожарных огонь охватил практически все строение.