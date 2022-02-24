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Советник Аксенова Крючков сообщил о готовности Крыма принимать беженцев с Украины

Общество
Советник Аксенова Крючков сообщил о готовности Крыма принимать беженцев с Украины
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Армянск, 24 февраля. Крым полностью готов к приему беженцев с Украины. Об этом заявил советник главы республики Сергея Аксенова Олег Крючков.

Сотрудники МЧС России в городе Армянск разворачивают пункты временного размещения для граждан, эвакуированных с территории Донбасса. Об этом советник Аксенова сообщил журналистам.

«Вся Крымская инфраструктура готова принимать беженцев с Украины», — заявил Крючков.

Ситуация на Украине резко обострилась в последнее время. Киев открыл огонь по Донецкой и Луганской народным республикам. В связи с этим Россия начала принимать беженцев.

Сергей Аксенов накануне распорядился организовать в республике пункты приема беженцев. Глава региона отметил, что местным жителям ничего не угрожает.

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украина беженцы крым
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