Провалившегося под лед рыбака спасли на острове Русском

Владивосток, 24 февраля. Очевидцы смогли оказать помощь рыбаку, который едва не утонул на острове Русском. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, сотрудник МЧС направлялся по собственным делам мимо канала, где заметил провалившегося под лед гражданина. Его уже пытался вызволить пенсионер, используя доски. Специалист подключился к спасательной операции, которая заняла около десяти минут. Мероприятие осложнялось сильным течением и хрупким льдом.

Мужчины связали веревки длиной три метра и бросили утопающему. Таким образом рыбака удалось вытащить на берег. Пострадавшего отогрели и передали медицинским работникам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В Подмосковье спасатели проверили 149 мест выхода на лед, информирует РИАМО. Местным жителям рекомендовали не посещать указанные места в связи с их опасностью.