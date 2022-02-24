Захарова назвала санкции Евросоюза против нее подарком ко Дню защитника Отечества

Москва, 24 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает включение в санкционный список Евросоюза подарком ко Дню защитника Отечества.

Дипломат напомнила, что действительно служит стране верой и правдой.

«Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм», — написала Захарова в Telegram-канале.