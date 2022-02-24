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Захарова назвала санкции Евросоюза против нее подарком ко Дню защитника Отечества

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 09:16
Политика
Захарова назвала санкции Евросоюза против нее подарком ко Дню защитника Отечества
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 24 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает включение в санкционный список Евросоюза подарком ко Дню защитника Отечества.

Дипломат напомнила, что действительно служит стране верой и правдой.

«Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм», — написала Захарова в Telegram-канале.

О санкциях Евросоюза против российского дипломата стало известно 23 февраля. Захарова попала под ограничения, введенные против России из-за признания ЛНР и ДНР.

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санкции евросоюз захарова
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