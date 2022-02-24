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Ответственного за борьбу с коррупцией в Амурской области обвинили в вымогательствах
Происшествия
Ответственного за борьбу с коррупцией в Амурской области обвинили в вымогательствах
Невские Новости  / 

Благовещенск, 24 февраля. Отдел по расследованию особо важных дел управления СК России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Отмечается, что бывшего борца с коррупцией сотрудники управления ФСБ по Амурской области уличили в вымогательствах и получении взяток. Все необходимые доказательства в ходе расследования уголовного дела уже собраны. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает AmurInfo.

Бывший чиновник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке по итогам рассмотрения дела в суде. Не исключается, что позже будут выявлены ранее неизвестные эпизоды его преступной деятельности.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Петербурге заместителя главы отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы Северо-Западного таможенного управления. По данным следствия, он получил взятку в размере около двух миллионов рублей от директора ООО «Дельта-М» за помощь при заключении госконтрактов.

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