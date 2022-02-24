Американский политик Тахер рассказал, чем обернется для Украины признание ЛДНР Россией

Вашингтон, 24 февраля. Администрация США будет использовать решение России о признании независимости республик Донбасса как повод для эскалации на Украине, считает бывший кандидат в сенат США Ибра Тахер.

Американский политик скептически оценил возможность развязывания полномасштабной войны с применением ядерного оружия. По мнению Тахера, администрация Джо Байдена будет добиваться эскалации напряженности в отношениях с Россией сразу «на нескольких фронтах». Речь идет не только об Украине, но и о Сирии, Белоруссии, пишет РИА Новости.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны ВСУ. Руководство республик сообщило об эвакуации гражданских лиц в Ростовскую область. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский может приказать военным начать наступление.