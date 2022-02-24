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Американский политик Тахер рассказал, чем обернется для Украины признание ЛДНР Россией

Политика
Американский политик Тахер рассказал, чем обернется для Украины признание ЛДНР Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 февраля. Администрация США будет использовать решение России о признании независимости республик Донбасса как повод для эскалации на Украине, считает бывший кандидат в сенат США Ибра Тахер.

Американский политик скептически оценил возможность развязывания полномасштабной войны с применением ядерного оружия. По мнению Тахера, администрация Джо Байдена будет добиваться эскалации напряженности в отношениях с Россией сразу «на нескольких фронтах». Речь идет не только об Украине, но и о Сирии, Белоруссии, пишет РИА Новости.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны ВСУ. Руководство республик сообщило об эвакуации гражданских лиц в Ростовскую область. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский может приказать военным начать наступление.

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