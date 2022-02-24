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Володин: США выбрали Украину для нагнетания эскалации против России и Белоруссии

Политика
Володин: США выбрали Украину для нагнетания эскалации против России и Белоруссии
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Гавана, 24 февраля. США выбрали Украину для нагнетания эскалации в отношении России и Белоруссии, стране поставляется огромное количество оружия, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С заявлением российский парламентарий выступил на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

«Когда мы говорим о безопасности и продвижении НАТО на восток, Украина была выбрана США как страна, где, по их мнению, эскалация должна в отношении РФ, Белоруссии нагнетаться. И мы видим за последнее время огромное количество оружия, которое поставляется на Украину. Более того, это все чревато вступлением самой Украины в НАТО», — подчеркнул Володин, уточнив что «все чревато вступлением самой Украины в НАТО».

По его словам, это «увеличивает напряжение в мире». Парламентарий отметил, что так «недалеко до трагедии», и нужно сделать все, «чтобы остановить ее».

Ранее Россия признала ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей. Президент Владимир Путин объявил военную спецоперацию. По его словам, столкновение с националистическими элементами на Украине неизбежно.

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украина сша володин куба
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