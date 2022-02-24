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COVID-19 помог Жириновскому избежать санкций ЕС

Политика
COVID-19 помог Жириновскому избежать санкций ЕС
 /  Ягудаев Владимир

Москва, 24 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не попал в санкционный список Евросоюза, так как не мог голосовать за признание ЛНР и ДНР из-за коронавируса.

Санкции против России вступили в силу 23 февраля. Из опубликованного в официальном журнале Евросоюза документа следует, что все депутаты, которые голосовали в пользу признание республик Донбасса, попали под санкции.

Например, под санкции попал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который вернулся на заседание палаты с медицинского обследования. Владимир Жириновский не смог присутствовать на голосовании из-за коронавируса и его имя в санкционном списке ЕС не фигурирует.

Жириновский был госпитализирован с COVID-19 2 февраля. В данный момент он восстанавливается и возвращается к делам. Таким образом, он уже успел поручить сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент США Джо Байден своим объявлением санкций против ЛДНР признал республики в качестве субъектов. Также указал на увеличение частоты обстрелов со стороны ВСУ после признания ДНР.

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Все новости / Политика / COVID-19 помог Жириновскому избежать санкций ЕС
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