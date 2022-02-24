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Басурин призвал ВСУ прислушаться к Путину и сложить оружие

Политика
Басурин призвал ВСУ прислушаться к Путину и сложить оружие
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Донецк, 24 февраля. Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин призвал Вооруженные силы Украины прислушаться к словам президента России Владимира Путина и сложить оружие.

В связи с обострением ситуации в Донбассе Басурин обратился к вооруженным формированиям Украины. Пресс-секретарь призвал военных прислушаться к просьбам Путина сложить оружие и отправляться домой.

21 февраля Путин объявил о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик и подписал соответствующие указы с их главами. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации на территории Донбасса.

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