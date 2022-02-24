В Крыму слышны разрывы снарядов в приграничной с Украиной полосе

Симферополь, 24 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов в обращении к жителям региона заявил, что на приграничной с Украиной территории слышны разрывы снарядов и выстрелы.

Аксенов заверил крымчан, что полностью владеет информацией о происходящем там. Все службы и органы власти находятся на своих местах, добавил он.

«В настоящее время Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны», — подчеркнул глава региона.

Ранее Россия признала ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей. Президент Владимир Путин объявил военную спецоперацию. По его словам, столкновение с националистическими элементами на Украине неизбежно.