Аксенов поручил организовать пункты приема беженцев в Крыму

Симферополь, 24 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента России Владимира Путина о специальной военной операции и поручил организовать пункты приема беженцев в Крыму.

Аксенов подчеркнул, что жителям Крыма ничего не угрожает в связи с объявленным решением главы государства. В республике все органы власти и службы находятся на рабочих местах.

«Принято решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы. МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев», — говорится в сообщении Аксенова на странице в «ВКонтакте».

Путин объявил о признании ЛНР и ДНР независимыми государствами. Было подписано соглашение о сотрудничестве. В четверг глава государства вынес решение о специальной военной операции.