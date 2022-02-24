СК РФ расследует более 400 уголовных дел о геноциде в Донбассе

Москва, 24 февраля. Следственный комитет России сообщил, что в данный момент возбуждено и расследуется более 400 дел о геноциде и других преступлениях на территории Донбасса.

Украинская власть продолжает уничтожать мирное население Луганской и Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба ведомства. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уже восемь лет жертвами украинской армии на территории Донбасса становятся мирные жители, которые не принимаю участия в конфликте.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о необходимости признания ЛДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства приказал обеспечить мир на территории республик и 24 февраля сообщил о начале спецоперации в Донбассе.