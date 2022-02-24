Росавиация временно ограничила полеты в ряде аэропортов на юге России

Москва, 24 февраля. После осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине было принято решение о временных ограничениях в аэропортах, которые расположены на юге России.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничение будет действовать с 24 февраля 03.45 часов по московскому времени до 02 марта.

Отмечается, что авиаперелеты приостановили в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Ставрополья, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.

Авиационные власти России также рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим не прибывать в аэропорты вышеуказанных аэропортов.

Ранее стало известно, что на Украине остановили работу аэропорта в Запорожье. Запрет на взлет и посадку действует до 08:35 (09:35 по Москве) четверга.