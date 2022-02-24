Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 09:54
09:54
Политика
Еврокомиссия инициировала срочное совещание в связи с ситуацией на Украине
09:53
Экономика
Зарплаты россиян в 2022 году могут вырасти почти на 11%
09:53
Происшествия
Районные суды в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
09:52
Экономика
Мосбиржа готовится перезапустить торги
09:51
Общество
Авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке полетов на Украину
09:50
Происшествия
Рыбак обнаружил труп мужчины возле парка «Патриот» в Энгельсе
09:48
Происшествия
Женщина стала жертвой аварии с грузовиком и легковушкой на трассе под Красноярском
09:48
Общество
Министерство образования Краснодарского края не будет вводить ограничения для школ Кубани
09:47
Экономика
«Укрэнерго» заявило об отсутствии сбоев в работе сетей
09:45
Политика
Депутат Госдумы Милонов о начале операции в Донбассе: «Сегодня россияне с высоко поднятой головой»
Все новости

Росавиация временно ограничила полеты в ряде аэропортов на юге России

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 08:36
Общество
Росавиация временно ограничила полеты в ряде аэропортов на юге России
pxhere.com

Москва, 24 февраля. После осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине было принято решение о временных ограничениях в аэропортах, которые расположены на юге России.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничение будет действовать с 24 февраля 03.45 часов по московскому времени до 02 марта.

Отмечается, что авиаперелеты приостановили в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Ставрополья, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.

Авиационные власти России также рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим не прибывать в аэропорты вышеуказанных аэропортов.

Ранее стало известно, что на Украине остановили работу аэропорта в Запорожье. Запрет на взлет и посадку действует до 08:35 (09:35 по Москве) четверга.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Росавиация временно ограничила полеты в ряде аэропортов на юге России
россия самолет росавиация аэропорт полеты
Комментировать