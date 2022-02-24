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Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад отключить Россию от SWIFT

Политика
Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад отключить Россию от SWIFT
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 24 февраля. Российскую Федерацию следует отключить от международной банковской системы SWIFT. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его стране в срочном порядке нужно предоставить военную помощь и вооружение.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и западные партнеры введут жесткие санкции против России. Таким образом глава Белого дома отреагировал на специальную военную операцию РФ.

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