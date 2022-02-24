Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад отключить Россию от SWIFT

Киев, 24 февраля. Российскую Федерацию следует отключить от международной банковской системы SWIFT. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его стране в срочном порядке нужно предоставить военную помощь и вооружение.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и западные партнеры введут жесткие санкции против России. Таким образом глава Белого дома отреагировал на специальную военную операцию РФ.