Глава ЛНР Пасечник: армия республики не тронет украинцев

Луганск, 24 февраля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что армия ЛНР не тронет жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В обращении к россиянам он отметил, что ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи к Москве. Решение о начале операции принято во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с народными республиками Донбасса, уточнил глава государства. По словам Путина, Россия не планирует оккупацию Украины, но будет стремиться к демилитаризации страны.

По словам Пасечника, граждане ЛНР радостно восприняли заявление президента России о старте специальной военной операции.