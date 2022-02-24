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Глава ЛНР Пасечник: армия республики не тронет украинцев

Политика
Глава ЛНР Пасечник: армия республики не тронет украинцев
lug-info.com  /  ЛИЦ

Луганск, 24 февраля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что армия ЛНР не тронет жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В обращении к россиянам он отметил, что ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи к Москве. Решение о начале операции принято во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с народными республиками Донбасса, уточнил глава государства. По словам Путина, Россия не планирует оккупацию Украины, но будет стремиться к демилитаризации страны.

По словам Пасечника, граждане ЛНР радостно восприняли заявление президента России о старте специальной военной операции.

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