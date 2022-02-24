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Предприятия Белгородской области работают в штатном режиме

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Предприятия Белгородской области работают в штатном режиме
Фото предоставлено АНО ИД «Мир Белогорья»  /  Павел Колядин

Белгород, 24 февраля. Правительство и предприятия Белгородской области, которая граничит с несколькими областями Украины, работают в обычном режиме, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, все службы на местах, предприятия и объекты энергоснабжения работают. При этом в Белгородской области отменили занятия в учреждениях образования, которые находятся в областях, граничащих с Украиной.

Белгородская область граничит с Харьковской, Луганской, Сумской областями, протяженность границы с Украиной составляет 540 км.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не входит в планы Москвы.

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