Глава ЛНР Пасечник с радостью воспринял заявление Путина о старте спецоперации

Луганск, 24 февраля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что радостно воспринял заявление президента России Владимира Путина о старте специальной военной операции.

Президент России ранее сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции. Глава государства также призвал украинские вооруженные силы сложить оружие и разойтись по домам. Путин подчеркнул, что за кровопролитие ответственность несет правящий украинский режим.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее объявил режим военного положения в стране. По его словам, Россия атаковала военную инфраструктуру государства.