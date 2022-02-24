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Глава ЛНР Пасечник с радостью воспринял заявление Путина о старте спецоперации

Политика
Глава ЛНР Пасечник с радостью воспринял заявление Путина о старте спецоперации
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Луганск, 24 февраля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что радостно воспринял заявление президента России Владимира Путина о старте специальной военной операции.

Президент России ранее сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции. Глава государства также призвал украинские вооруженные силы сложить оружие и разойтись по домам. Путин подчеркнул, что за кровопролитие ответственность несет правящий украинский режим.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее объявил режим военного положения в стране. По его словам, Россия атаковала военную инфраструктуру государства.

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