Торги практически остановились на Мосбирже

Москва, 24 февраля. Торги рублем, акциями и фьючерсами на «Московской бирже» практически не проводят из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы.

Нормальные торги возобновятся после расширения границ или при появлении желающих продавать валюту и покупать акции при установившихся курсах. Сейчас таких участников рынка не наблюдается.

Ранее сообщалось, что рынок российских акций открылся обвалом индекса Мосбиржи на 10,4%. Валютные торги и торги акциями и фьючерсами прекратились практически сразу после начала работы биржи. Отмечается, что продолжение будет возможно после расширения границ.