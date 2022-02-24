Минобороны России: Москва не наносит ударов по городам Украины

Москва, 24 февраля. Населению Украины ничего не угрожает. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не совершает, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Отмечается, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, военные аэродромы, объекты ПВО и авиация ВСУ.

Ранее президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация территорий Украины.