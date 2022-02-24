Сенатор Клишас: Путин действует согласно Конституции России

Москва, 24 февраля. Президент России Владимир Путин действует строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в интервью для РИА Новости.

Политик подчеркнул, что глава государства предпринимает шаги, которые не противоречат нормам международного права и постановлению Совета Федерации.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация не действует против народа Украины. Дипломат подчеркнул, что Москва выступает против хунты, которая захватила власть в Киеве.