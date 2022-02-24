Васильевская авиабаза в Киевской области подверглась авиаударам

Киев, 24 февраля. Васильевская авиабаза на территории Киевской области подверглась семи сильным ударам с воздуха. Соответствующей информацией поделилось издание The Guardian, ссылаясь на оперативное командование украинских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что военная база вооруженных сил Украины под Сумами также подверглась обстрелам. С места инцидента поднимается столб дыма, а также в разные стороны идут следы от взрывающихся снарядов.

Недавно сильные взрывы прогремели около Краматорска. В результате на небе появились яркие вспышки и слышны звуки взрыва.