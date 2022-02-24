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Васильевская авиабаза в Киевской области подверглась авиаударам

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 08:00
Политика
Васильевская авиабаза в Киевской области подверглась авиаударам
mil.gov.ua  /  пресс-служба Минобороны Украины

Киев, 24 февраля. Васильевская авиабаза на территории Киевской области подверглась семи сильным ударам с воздуха. Соответствующей информацией поделилось издание The Guardian, ссылаясь на оперативное командование украинских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что военная база вооруженных сил Украины под Сумами также подверглась обстрелам. С места инцидента поднимается столб дыма, а также в разные стороны идут следы от взрывающихся снарядов.

Недавно сильные взрывы прогремели около Краматорска. В результате на небе появились яркие вспышки и слышны звуки взрыва.

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