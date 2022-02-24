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Военный журналист Сладков сообщил ФАН о спокойной обстановке в Донецке

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 07:47
Политика
Военный журналист Сладков сообщил ФАН о спокойной обстановке в Донецке
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Донецк, 24 февраля. Обстановка в Донецке на фоне сообщений о взрывах в некоторых украинских городах спокойная, сообщил военный журналист Александр Сладков.

Он находится в центре города. По его словам, в Донецке все тихо, работают интернет и мобильная связь. При этом в нескольких десятках километров от города идет стрельба.

«Впрочем, канонаду всегда слышно хорошо, и со стороны Горловки, и со стороны аэропорта. Тихо. Работает интернет, и республиканская связь "Феникс". Впрочем, передают с Юга: на Мариупольском направлении жесткая стрельба. Это более, чем в сотне километров от Донецка», — сообщил военный журналист.

Президент России Владимир Путин заявил о признании ДНР и ЛНР независимыми. Глава государства принял решение о специальной военной операции. По его словам, ответственность за кровопролитие будет лежать на украинском режиме.

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днр донецк Сладков александр сладков
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