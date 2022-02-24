Экс-конгрессмен США Габбард обвинила Байдена и НАТО в войне на Украине

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джо Байден и Североатлантический альянс несут ответственность за начало войны на территории Украины. Соответствующее заявление сделала бывший американский конгрессмен Тулси Габбард.

Габбард в личном аккаунте в социальной сети Twitter сообщила, что этого вооруженного конфликта можно было легко не допустить. По ее словам, Байдену и НАТО для этого надо было просто признать опасения России по поводу безопасности из-за желания Украины присоединиться к Альянсу. Экс-конгрессмен добавила, что это значило бы расположение натовских или американских сил на российской границе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции. Российские вооруженные силы направляют снаряды исключительно на военные объекты.