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Экс-конгрессмен США Габбард обвинила Байдена и НАТО в войне на Украине

Политика
Экс-конгрессмен США Габбард обвинила Байдена и НАТО в войне на Украине
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джо Байден и Североатлантический альянс несут ответственность за начало войны на территории Украины. Соответствующее заявление сделала бывший американский конгрессмен Тулси Габбард.

Габбард в личном аккаунте в социальной сети Twitter сообщила, что этого вооруженного конфликта можно было легко не допустить. По ее словам, Байдену и НАТО для этого надо было просто признать опасения России по поводу безопасности из-за желания Украины присоединиться к Альянсу. Экс-конгрессмен добавила, что это значило бы расположение натовских или американских сил на российской границе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции. Российские вооруженные силы направляют снаряды исключительно на военные объекты.

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украина сша габбард
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